Звезду рестлинга уволили за продажу контента для взрослых

Звездная рестлингистка Теа Тринидад Баджен, которая выступает под псевдонимом Зелина Вега, была уволена из промоушена World Wrestling Entertainment (WWE).

Как сообщает издание The Sun, американка нарушила новые правила организации, которые запрещают ее подопечным использовать такие стриминговые сервисы, как Twitch и Cameo, для общения с третьими лицами. На этом 29-летняя спортсменка не остановилась, зарегистрировав аккаунт на сайте OnlyFans и начав продавать свой контент для взрослых по цене подписки.

Узнав о своем увольнении, Вега поблагодарила WWE за возможности, которые открыл для нее промоушен. Отмечается, что с большой долей вероятности в ее контракте с организацией прописан запрет на участие в рестлинг-шоу под эгидой других компаний на протяжении первых 90 дней после расторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая рестлерша Барбара Джин Бланк, более известная под псевдонимом Келли Келли, опубликовала обжигающие фото в белье.