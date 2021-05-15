Легендарный спортсмен женился на 57-летней стриптизерше, у которой 6 бывших мужей и судимость за наркотики

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Ник Фалдо

Легендарный английский гольфист Ник Фалдо в 63 года женился в четвертый раз, выбрав в качестве своей избранницы 57-летнюю Линдси Де Марко, сообщает The Sun.

Лучший игрок своей эпохи, известный своей преданностью игре и лидировавший в Официальном мировом рейтинге по гольфу в общей сложности 97 недель, связал себя узами с бывшей танцовщицей топлес, у которой шесть бывших мужей.

Фалдо женился на Де Марко

Один из ее прежних супругов Рэнди Хайн, за которого она вышла замуж дважды – в 1985 и 1988 годах, пожелал паре всего наилучшего. Он пошутил, что Фалдо выиграл столько же крупных турниров по гольфу – три турнира Masters и три Open – сколько у Де Марко было мужей.

Линдси Де Марко

Линдси танцевала под именем "Тони" в 1980-х годах. Позже она работала менеджером в одном из предприятий Хайна, на которое совершили облаву полицейские из-за подозрений в продаже наркотиков.

Фалдо и на Де Марко
Пара долгое время встречались

Линдси получила штраф и шесть месяцев условно, но два года спустя она заключила сделку и признала себя виновной по одному пункту обвинения. Полгода женщина провела под домашним арестом.

Легендарный спортсмен женился на 57-летней стриптизерше, у которой 6 бывших мужей и судимость за наркотики

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