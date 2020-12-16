Легендарному диктору из UFC заплатили за помощь в расставании с девушкой

Легендарному диктору из UFC Брюсу Бафферу заплатили почти 225 фунтов стерлингов (чуть более 8 тыс. грн), чтобы он помог парню расстаться с девушкой, использовав свою знаменитую фразу "It's time" ("Время пришло").

Как сообщает издание The Sun, на протяжении последних 24 лет американец говорит эти слова прямо перед началом главного боя вечера UFC, но на этот раз ему пришлось внести небольшие изменения в свою реплику. Он надел смокинг и проговорил фирменным голосом: "Кэйли, пришло время двигаться дальше".

Уже бывший парень Кэйли сделал такой заказ на сайте Cameo. Эта платформа позволяет пользователям заплатить деньги и получить личное сообщение от любимого актера, спортсмена или другой знаменитости.

Отметим, что Брюс является сводным братом легендарного Майкла Баффера, который также работает диктором, но на боксерских поединках. Он знаменит благодаря фразе: "Let's get ready to rumble!" ("Давайте приготовимся к драке!").

Как сообщал OBOZREVATEL, рефери Джейсон Херцог не дал девушке-бойцу UFC засветить грудь во время боя.