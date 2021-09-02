Легендарного боксера изнасиловали на турнире: он рассказал, как это было

Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя был изнасилован в 13 лет. Об этом в интервью Los Angeles Times рассказал сам бывший чемпион мира в шести весовых категориях.

Де Ла Хойя вспомнил, что это случилось на Гавайях, на боксерском турнире.

"Я был изнасилован в 13 лет женщиной, взрослой женщиной. В тринадцать я потерял девственность. Ей было больше 35 лет", – отметил спортсмен.

Это сексуальное насилие и трагедия с матерью, по словам 48-летнего американца, очень сильно повлияли на его дальнейшую судьбу.

"Ты подавляешь все в себе, пока в один момент это не выходит наружу и ты не знаешь, как с этим справиться", – признался Де Ла Хойя.

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Сесилия, мать Оскара, скончалась в 1990 году от онкологии. Женщина посетила турнир, где выступал ее сын, но пропустила неделю лучевой терапии. Из-за паузы в лечении у Сесилии возникли осложнения и она умерла в 38 лет.

Отметим, что Оскар после 13-летнего перерыва возвращается в большой бокс, чтобы сразиться с с бывшим чемпионом по смешанным единоборствам Витором Белфортом. Поединок пройдет в Staples Center 11 сентября.

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