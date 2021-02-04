Опубликованы фото топ-5 самых сексуальных волейболисток Украины

Блогер издания Sport.ua Александр Шершень сделал подборку из пяти самых, по его мнению, сексуальных волейболисток, выступающих в украинской Суперлиге.

Как сообщается на сайте информагентства, в его хит-парад вошли Людмила Осадчук, Дарья Дуденок, Ангелина Дубянская, Дарья Перетятько и Мария Лозинская.

1. Людмила Осадчук ("Волынь-Университет-ОДЮСШ")

23-летняя волейболистка на протяжении всей карьеры выступает за луцкую команду "Волынь-Университет-ОДЮСШ". В ее составе она один раз завоевывала "серебро" и два раза "бронзу" чемпионата Украины.

2. Дарья Дуденок ("Полесье-ШВСМ-ЖГУ")

19-летняя спортсменка, выступающая на позиции либеро, часто радует поклонников яркими снимками в Instagram, но не забывает и о своей основной работе. По итогам сезона 2018/19, который стал для нее вторым на взрослом уровне, она стала чемпионкой Украины и победительницей Кубка страны в составе "Химика".

3. Ангелина Дубянская (Мирчева) ("Регина-МЕГУ-ОШВСМ")

27-летняя волейболистка хоть и не активничает в социальных сетях, но все равно привлекает внимание своей красотой. Наша соотечественница выступала как в Украине ("Галичанка", "Прометей"), так и за границей в Чехии и на Кипре (один раз была признана лучшим игроком чемпионата). Ангелина также является серебряной призеркой Всемирной универсиады.

4. Дарья Перетятько ("Атланта", Днепр)

Спортсменка раньше играла в пляжный волейбол и становилась победительницей и призеркой чемпионатов Украины, но вскоре решила попробовать свои силы в классическом волейболе. Она присоединилась к скромной днепровской команде "Атланта", которая на тот момент выступала в третьем по силе дивизионе страны, и за два года помогла ей выйти в элиту.

5. Мария Лозинская ("Полесье-ШВСМ-ЖГУ")

Сейчас спортсменка защищает цвета житомирского "Полесья-ШВСМ-ЖГУ". В эту команду она перешла из "Галичанки-ТНЭУ", в составе которой в сезоне 2019/20 дошла до финала Кубка Украины, но завоевала лишь "серебро" после поражения от "Химика" со счетом 1:3 по партиям.

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