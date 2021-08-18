Конкурент Лунина в "Реале" закрутил роман со сногсшибательной моделью. Фото девушки

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа, который является конкурентом украинца Андрея Лунина на вратарской позиции, публично объявил об отношениях с новой девушкой. Его возлюбленная – 23-летняя модель Мишель Герциг.

На своей странице в Instagram бельгийский футболист опубликовал совместное фото с израильтянкой и сделал трогательное признание на родном языке девушки. "Любовь всей моей жизни", – коротко написал Куртуа.

Герциг также сообщила подписчикам о том, что у нее появился новый бойфренд. В профиле модели появился снимок, на котором они с бельгийцем держатся за руку. Он подписан словами "Моя любовь".

Видео дня

Их впервые заметили вместе еще в июле 2021 года, когда они отдыхали на яхте на острове Ибица.

Отметим, что Куртуа является отцом двух детей, которые родились, когда голкипер состоял в отношениях с Мартой Домингес.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на фотографии, которые опубликованы на странице Герциг в Instagram. Там на нее подписались 186 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездного бразильского нападающего ПСЖ Неймара заподозрили в новом романе. Он познакомил свою подругу с семейством Лионеля Месси.