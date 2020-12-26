Комментатора отстранили за намек на секс с девушкой вратаря "Ливерпуля": фото модели

Немецкого комментатора с телеканала Sky Йорга Дальманна отстранили от эфира после того, как он намекнул на секс с девушкой голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса, который играет в аренде за "Унион Берлин".

Работая на матче Кубка Германии, он сказал, что тоже бы с радостью проводил поединки на скамейке запасных, если бы мог наслаждаться уютными ночами в объятиях Софии Томаллы. Его слова вызвали негодование в сети, а самого Дальманна обвинили в сексизме, но он заявил, что всегда был далек от него, как и от расизма.

31-летняя Томалла работает актрисой, моделью и телеведущей. Она проходила кастинг в нескольких немецких шоу, снималась в мыльных операх и несколько раз участвовала в фотосессиях для журнала Playboy.

В 2011-2015 годах девушка Кариуса встречалась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, а после этого была замужем за норвежским певцом до 2017 года.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться снимками Томаллы, которая так восхитила комментатора.

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