Комментатора отстранили за намек на секс с девушкой вратаря "Ливерпуля": фото модели

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
1,9 т.
София Томалла

Немецкого комментатора с телеканала Sky Йорга Дальманна отстранили от эфира после того, как он намекнул на секс с девушкой голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса, который играет в аренде за "Унион Берлин".

Работая на матче Кубка Германии, он сказал, что тоже бы с радостью проводил поединки на скамейке запасных, если бы мог наслаждаться уютными ночами в объятиях Софии Томаллы. Его слова вызвали негодование в сети, а самого Дальманна обвинили в сексизме, но он заявил, что всегда был далек от него, как и от расизма.

31-летняя Томалла работает актрисой, моделью и телеведущей. Она проходила кастинг в нескольких немецких шоу, снималась в мыльных операх и несколько раз участвовала в фотосессиях для журнала Playboy.

В 2011-2015 годах девушка Кариуса встречалась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, а после этого была замужем за норвежским певцом до 2017 года.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться снимками Томаллы, которая так восхитила комментатора.

София Томалла в оранжевых штанах
София Томалла позирует на кровати
София Томалла в бикини у бассейна
София Томалла расстегнула рубашку
София Томалла легла на диван
София Томалла в латексном костюме
София Томалла в платье с глубоким декольте

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