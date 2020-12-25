Немецкого комментатора отстранили за намек на секс с девушкой знаменитого вратаря

Немецкий комментатор Йорг Дальманн был отстранен от эфира после того, как позволил себе неоднозначное высказывание о девушке знаменитого голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса.

Как сообщает издание Hamburger Morgenpost, во время матча Кубка Германии между "Унион Берлином", за который вратарь выступает на правах аренды, и "Падерборном" комментатор отметил, что Кариус почти все время проводит на лавке запасных и не выходит на поле. Несмотря на это, он заявил, что не считает голкипера несчастным, поскольку тот имеет возможность обниматься со своей прекрасной девушкой.

"В Берлине Кариус только и делает, что сидит на лавке запасных, но у него есть преимущество в виде возможности пообниматься со своей Софией Томаллой. Я бы тоже согласился посидеть на замене ради уютной ночи с Софией", – сказал Дальманн.

Комментатора начали обвинять в сексизме, но он отверг все обвинения, заявив, что всегда был далек от него, как и от расизма. Несмотря на это, на следующий день его сняли с матча "Майнца" и "Бохума" в Кубке Германии.

Отметим, что для Кариуса поединок против "Падерборна" стал дебютным за "Унион", поскольку в Бундеслиге Лорис еще ни разу не выходил в "основе". Голкипер пропустил три гола, а его команда вылетела из турнира на стадии 1/16 финала после поражения со счетом 2:3.

Напомним, что Кариус стал знаменит благодаря неудачной игре в финале Лиги чемпионов в 2018 году, который прошел в Киеве. Выйдя с первых минут, он допустил две грубейшие ошибки, которые вылились в поражение "Ливерпуля" от "Реала" со счетом 1:3.

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