Капитан "Динамо" с женой снялись в необычной фотосессии, превратившись в стариков

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук и его жена Анна снялись в фотосесии, посвященной 7-летней годовщине их свадьбы. В честь этой даты пара решила воспользоваться услугами визажиста, который специальным макияжем состарил их на несколько десятков лет.

В кадре Сергей и Анна изображены дряхлыми стариками. У футболиста борода, а его супруга абсолютно седая.

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Эта необычная фотосессия вызвала бурное обсуждение в соцсетях.

Голкипер "Динамо" Денис Бойко одним из первых восхитился идеей, поздравив "молодоженов".

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько месяцев назад у себя в Instagram Анна показала свою фигуру в купальнике, собрав массу восторженных отзывов в комментариях. Выпуклые формы красотки свели с ума подписчиков.