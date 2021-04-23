Канадская хоккеистка из-за огромного бюста ушла в модели. Фотофакт
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Канадка Микайла Демайтер решила кардинально поменять род деятельности и вместо профессиональной игры в хоккей ушла в модельный бизнес.
20-летний экс-голкипер "Блювотер Хокс" благодаря внушительным внешним данным быстро стала популярной в сети.
Не так давно Демайтер порадовала свою полумиллионную армию поклонников в Instagram, опубликовав снимки из соблазнительной фотосессии.
Юзеры в комментариях не смогли оставить без внимания незаурядный бюст бывшей хоккеистки, завалив ее комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Демайтер приняла решение завершить спортивную карьеру и опубликовала откровенные снимки.