Канадская хоккеистка из-за огромного бюста ушла в модели. Фотофакт

Канадка Микайла Демайтер решила кардинально поменять род деятельности и вместо профессиональной игры в хоккей ушла в модельный бизнес.

20-летний экс-голкипер "Блювотер Хокс" благодаря внушительным внешним данным быстро стала популярной в сети.

Не так давно Демайтер порадовала свою полумиллионную армию поклонников в Instagram, опубликовав снимки из соблазнительной фотосессии.

Юзеры в комментариях не смогли оставить без внимания незаурядный бюст бывшей хоккеистки, завалив ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Демайтер приняла решение завершить спортивную карьеру и опубликовала откровенные снимки.