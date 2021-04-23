Канадская хоккеистка из-за огромного бюста ушла в модели. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Микайла Демайтер

Канадка Микайла Демайтер решила кардинально поменять род деятельности и вместо профессиональной игры в хоккей ушла в модельный бизнес.

20-летний экс-голкипер "Блювотер Хокс" благодаря внушительным внешним данным быстро стала популярной в сети.

Не так давно Демайтер порадовала свою полумиллионную армию поклонников в Instagram, опубликовав снимки из соблазнительной фотосессии.

Микайла Демайтер на водном мотоцикле
Микайла Демайтер в джакузи
Микайла Демайтер на берегу
Микайла Демайтер на фоне заката
Микайла Демайтер в красном
Микайла Демайтер на диване
Микайла Демайтер
Микайла Демайтер за компьютером
Микайла Демайтер на фоне снега
Микайла Демайтер в черном

Юзеры в комментариях не смогли оставить без внимания незаурядный бюст бывшей хоккеистки, завалив ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Демайтер приняла решение завершить спортивную карьеру и опубликовала откровенные снимки.