Как с обложки журнала: легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула в бассейне

Популярная украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поделилась с поклонниками кадрами из Португалии, где проводит тренировочные сборы. Кроме занятий на стадионе, сексуальная легкоатлетка выделяет время и для отдыха в прекрасном городке Монте-Горду.

На очередной фотографии на своей странице в Instagram Марина предстала в купальнике в бассейне с видом на океан. "Я кайфую от этого фото. Будто с обложки журнала", – похвасталась Бех-Романчук.

Однако девушка признается, что скучает по своему супругу – призеру Олимпийских игр-2020 по плаванию Михаилу Романчуку. Даже русскоязычная Дарья Белодед сделала подпись под фотографией симпатичной пары на украинском: "Неймовірні".

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Отвлекают красавицу от грустных мыслей интенсивные тренировки на местном стадиончике.

Сбор легкоатлетки на побережье Атлантического океана подходит к завершению. Девушке очень понравилась Португалия, и она хотела бы снова туда приехать.

Напомним, в 2021 году прыгунья в длину стала чемпионкой Европы и заняла пятое место на Олимпиаде в Японии.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Марина Бех-Романчук с новым тату на необычном месте забралась на коллегу.

Тем временем, сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат Европы даже без своих лидеров.