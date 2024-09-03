'Как можно быть такой красивой?' Украинская легкоатлетка-чемпионка поразила фото в купальнике

Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко после неудачного выступления на Олимпийских играх в Париже продолжает отдыхать и перезагружаться. 26-летняя уроженка Бахмута у себя в соцсетях выложила фотографию с водоема, похваставшись своим купальником.

Снимки очаровательной прыгуньи в высоту поразили ее поклонников. Фанаты завалили двукратную чемпионку Европы среди молодежи восторженными комментариями, массово признаваясь ей в любви.

"Как можно быть такой красивой? Имеете тяжкий грех на душе", – пишут юзеры.

Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко после неудачного выступления на Олимпийских играх в Париже, решила восстановиться на отдыхе. 26-летняя уроженка Бахмута у себя в соцсетях разместила фотографию с берега водоема, похваставшись началом "перезагрузки".

Как сообщал OBOZ.UA, Левченко на Олимпиаде-2024 не смогла пробиться в финал соревнований по прыжкам в высоту. Наша соотечественница вылетела с турнира, не сумев взять планку на первой же отметке.

Отметим, что Юлия Левченко вошла в топ-15 самых сексуальных спортсменок Олимпийских игр-2024.

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