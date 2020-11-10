Российская чемпионка Wimbledon снялась топлес и вызвала волну критики

Победительница юношеского Wimbledon-2015 российская модель Софья Жук пожаловалась на волну агрессивной критики в свой адрес после публикации фотографии топлес.

Как сообщает издание The Sun, 20-летняя девушка, которая считалась одной из самых перспективных теннисисток РФ, предположила, что некоторые ее фанаты не могут свыкнуться с окончанием ее спортивной карьеры. Жук призналась, что обычно спокойно воспринимает подобные ситуации, но на этот раз сообщения пользователей были особенно агрессивными.

"Я не поняла, что их так разозлило. Я опубликовала снимки, и что? Когда я выставляю фотографию, то это не значит, что я обязательно хочу что-то сказать. Может, она мне просто нравится. Когда я поделилась фото топлес, то на меня обрушилась лавина сообщений, большинство из которых были необычно агрессивными. Я думаю, что люди просто не могут принять тот факт, что я могу быть счастлива и без спорта", – заявила россиянка.

В апреле 2020 года Жук рассказала фанатам о том, что не играет в теннис уже семь месяцев из-за проблем со здоровьем. Она призналась, что за последние годы перенесла множество серьезных травм и больше не готова терпеть связанную с ними боль.

Как сообщал OBOZREVATEL, на снимке, о реакции на который рассказала российская модель, из одежды на ней надеты только джинсовые шорты.