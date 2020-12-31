Известный футболист засветил гениталии в прямом эфире, празднуя гол

33-летний нападающий парагвайского клуба "Гуарани" Рауль Бобадилья попал в скандал во время матча плей-офф в Первом дивизионе чемпионата Парагвая.

На 86-й минуте поединка против "Либертада" Бобадилья забил гол, сделав счет 3:1 в пользу своей команды. Это так взбудоражило экс-футболиста сборной, что он кроме футболки, практически стянул с себя и шорты, продемонстрировав в прямом эфире интимные части тела.

Видео инцидента доступно по этой ссылке.

Болельщики в социальных сетях сразу же начали обсуждать намерения Бобадильи. Некоторые предположили, что это празднование было данью уважения Хорхе Полло Рекальде, парагвайскому футболисту, который был оштрафован за то, что после забитого гола схватился за свои гениталии, но Бобадилья дал понять, что его празднование принадлежит только ему.

"Я сожалею о том, что случилось. Надеюсь, моя жена не видела это. Я немного перестарался, но то, что сделал Полло, было другим", – прокомментировал ситуацию Бобадилья.

Рауль Бобадилья получил большую известность, выступая в чемпионате Швейцарии, где стал чемпионом, а также в первенстве Германии. Он играл за "Базель" и за "Боруссию" из Менхенгладбаха.

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