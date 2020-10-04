Испанский футбольный клуб "Гранада" потребовал извинений от букмекерской конторы Winamax, которая опубликовала мем в форме пениса.

Winamax является титульным спонсором "Гранады", однако после поражения своих партнеров от "Атлетико" (1:6), восхитилась игроком соперника Жоау Феликсом. Букмекеры опубликовали шутливую тепловую карту действий футболиста "матрасников" в виде мужского полового органа.

"Гранада" требует немедленных извинений от Winamax Deportes за оскорбительный твит в адрес клуба и фанатов. Мы оставляем за собой право предпринять любые действия, чтобы защитить интересы клуба с 89-летней историей", – отреагировала "Гранада".

В итоге Winamax удалили пост, но извинений в официальных аккаунтах конторы и на сайте нет.

Winamax и "Гранада" подписали договор о сотрудничестве в 2019 году – когда клуб вернулся в Ла Лигу.

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