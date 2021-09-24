Известную триатлонистку, которая любит обнаженные фото, обокрали во время соревнований в Москве

В Москве во время соревнований по триатлону обокрали известную спортсменку и блогершу Анастасию Тукмачеву. На ее Instagram подписались 732 тысячи человек.

Как сообщается в Telegram-канале "Мутко против", у нее украли велосипед стоимостью 250 тысяч рублей (около 90 тысяч гривен). Это случилось еще 12 сентября, а 22 сентября 34-летнего Эмина Гасанова, который и совершил это преступление, удалось найти.

Соревнования Ironstar, которые состоялись в московских "Лужниках", начались с велосипедного этапа. После преодоления необходимой дистанции Тукмачева, как и все остальные, оставила свое транспортное средство в транзитной зоне и перешла к беговой фазе турнира.

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Завершив гонку, триатлонистка вернулась назад, чтобы забрать велосипед, но на прежнем месте его не оказалось. Она обратилась к организаторам, но те тоже не знали, куда пропало ее транспортное средство.

Спортсменка написала заявление в полицию, которая успешно раскрыла это дело. Гасанов признался в содеянном.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на откровенные снимки, которые Тукмачева публикует на своей странице в социальной сети.

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