Известную триатлонистку, которая любит обнаженные фото, обокрали во время соревнований в Москве

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
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Анастасия Тукмачева

В Москве во время соревнований по триатлону обокрали известную спортсменку и блогершу Анастасию Тукмачеву. На ее Instagram подписались 732 тысячи человек.

Как сообщается в Telegram-канале "Мутко против", у нее украли велосипед стоимостью 250 тысяч рублей (около 90 тысяч гривен). Это случилось еще 12 сентября, а 22 сентября 34-летнего Эмина Гасанова, который и совершил это преступление, удалось найти.

Соревнования Ironstar, которые состоялись в московских "Лужниках", начались с велосипедного этапа. После преодоления необходимой дистанции Тукмачева, как и все остальные, оставила свое транспортное средство в транзитной зоне и перешла к беговой фазе турнира.

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Завершив гонку, триатлонистка вернулась назад, чтобы забрать велосипед, но на прежнем месте его не оказалось. Она обратилась к организаторам, но те тоже не знали, куда пропало ее транспортное средство.

Спортсменка написала заявление в полицию, которая успешно раскрыла это дело. Гасанов признался в содеянном.

Анастасию Тукмачеву обокрали

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на откровенные снимки, которые Тукмачева публикует на своей странице в социальной сети.

Анастасия Тукмачева в колготках с сердечками
Анастасия Тукмачева прикрыла грудь руками
Анастасия Тукмачева в белье
Анастасия Тукмачева на кресле
Анастасия Тукмачева прикрыла грудь цветами
Анастасия Тукмачева снялась обнаженной

Как сообщал OBOZREVATEL, польская боксерша Аньела Богуш устроила драку на дуэли взглядов после того, как соперница спровоцировала ее с помощью фаллоимитатора. Оказалось, что она любит сниматься обнаженной.

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