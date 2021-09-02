Боксерша, устроившая драку из-за фаллоимитатора, оказалась любительницей сексуальных фотосесий
Польская боксерша Аньела Богуш стала участницей скандальной ситуацией на торжественной церемонии взвешивания перед поединком против соотечественницы Евы Бродницкой. 31-летняя Богуш получила в лицо от соперницы фалоимиитатором, после чего на сцене началась потасовка.
После инцидента фанаты устроили настоящую облаву на аккаунты Богуш, завалив ее различными комментариями.
Не ускользнуло от внимание болельщиков и хобби польки сниматься в откровенных фотосессиях.
Стоит отметить, что Аньела занималась единоборствами с 6 лет.
Она даже имеет титул вице-чемпиона Польши и многочисленные медали национальных и международных турниров.
В одном из своих ранних интервью Богуш призналась, что происходит из спортивной семьи, в которой была строгая дисциплина.
Как сообщал OBOZREVATEL, американская боксерша пришла на взвешивание полуголая и победила нокаутом.