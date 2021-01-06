Известная теннисистка похвасталась снимками в откровенном наряде

Известная итальянская теннисистка Камила Джорджи порадовала поклонников соблазнительной фотосессией, приуроченной к рождественским и новогодним праздникам.

У себя в Instagram, на который подписались более 300 тысяч человек, она опубликовала снимки в красном и белом белье. Самый популярный из них набрал почти 52 тысячи лайков.

Некоторые пользователи остались недовольны тем, что Камила теперь меньше времени уделяет теннису и чаще позирует в откровенных позах, а не с ракеткой в руках. Другие отметили красоту спортсменки и пожелали ей новых побед в 2021 году.

Сейчас Джорджи занимает 76-е место в рейтинге WTA, а в октябре 2018-го она находилась на самой высокой для себе 26-й позиции. Благодаря выступлениям на корте она заработала чуть более 4 млн долларов призовых. На ее счету 2 титула в одиночном разряде. В 2018 году итальянка вышла в четвертьфинал Wimbledon, где проиграла Серене Уильямс. Это ее лучшее достижение на турнирах Большого шлема.

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