Известная российская фитнес-модель снялась в обнаженной фотосессии

Российская фитнес-модель, блогер и онлайн-тренер Ирина Ирис в очередной раз взбудоражила своих поклонников, снявшись в откровенной фотосессии.

31-летняя уроженка Санкт-Петербурга порадовала свою 170-тысячную армию подписчиков в Instagram фотографиями в стиле ню. В кадре фитоняшка демонстрирует подтянутое тело, прикрывая большую грудь рукой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фитнес-модель Виктория Рахматулина произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков в соцсетях откровенной фотосессией с подругой.

Самая известная секс-тренер Instagram, на страницу которой подписано более 1,5 млн человек, снялась в постели топлес с моделью Ангелиной Кузнецовой. Девушки лежат рядом, держась руками за оголенные груди.