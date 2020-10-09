Известная фитнес-модель снялась обнаженной на пляже

Известная американска фитнес-модель Кейтлин Райс наочно продемонстрировала, для чего она сутками пропадает в тренажерном зале. 28-летняя фитоняшка, на которую в Instagram подписано более 1,2 млн фоловеров, снялась обнаженной на одном из пляжей Калифорнии.

В кадре на девушки лишь прозрачное кружевное платье, практически не скрывающее всех упругих прелестей спортсменки.

Кэйтлин является автором многочисленных проекты по похудению и программ тренировок. С ней сотрудничают популярные фитнес-сайты и известные спортивные бренды. Кроме того, девушка совместно с бойфрендом открыла линию спортивной одежды и успешно продает коллекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фитнес-модель Виктория Рахматулина произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков в соцсетях откровенной фотосессией с подругой.