Известная фитнес-чемпионка снялась полностью обнаженной

Известная турецкая фитнес-модель и личный тренер Дениз Сайпинар является обладательницей невероятно стройного тела и не стесняется демонстрировать его своим многочисленным фанатам.

У себя в Instagram, на который подписались почти 700 тысяч человек, спортсменка опубликовала несколько полностью обнаженных снимков. На них победительница знаменитого турнира Olympia Amateur Europe и шестикратная чемпионка Турции позирует, отвернувшись от объектива.

Ранее на своей странице в социальной сети Сайпинар рассказала о том, что в прошлом она 17 раз занимала второе место на различных чемпионатах по бодибилдингу и фитнесу. Она стала первой турчанкой, которой удавалось получить статус PRO в Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB).

В 2018 году Дениз должна была принять участие в своем первом чемпионате мира среди профессионалов, но из-за проблем с визой не смогла на него полететь, а в 2020-м снова оказалась второй на соревнованиях Арнольд Классик в США. Несмотря на все неудачи, Сайпинар не собирается останавливаться и верит в то, что сможет побороть свое проклятие вторых мест.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная фитнес-модель Ирина Ирис снялась в обнаженной фотосессии.