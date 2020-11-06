Испанская телезвезда рассказала о "микропенисе" португальского футболиста

44-летняя телезвезда и дочь знаменитого испанского актера Андреса Пахареса, Мари Сиело Пахарес, выпустила книгу под названием "Воспоминания шл*хи" ("Memoirs of a Whore"), в которой рассказала о коротком романе с неназванным португальским футболистом.

Она призналась, что их отношения быстро подошли к концу из-за размера его пениса. Мари Сиело заявила, что никогда не раскроет имя спортсмена, поскольку это разрушит его жизнь.

"Уже почти светало, когда португальский футболист решил, что нам пора отправляться в постель. Когда он снял трусы, я увидела самый маленький микропенис в своей жизни. Если бы мне пришлось ему мастурбировать, мне бы понадобились пинцет, микроскоп и GPS. Я никогда в жизни не назову его имя, потому что это разрушит его жизнь. У него была накаченная спина и пресс, но когда он снял трусы, то я подумала: "Прощай!" Могу лишь сказать, что он является очень привлекательным мужчиной", – цитирует слова телезвезды издание The Sun.

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