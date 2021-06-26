Ирина Морозюк обнажила грудь и вызвала неоднозначную реакцию в сети

Бывшая жена экс-футболиста "Динамо" Николая Морозюка в очередной раз поделилась провокационным снимком на своей странице в Instagram. Он вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей социальной сети.

На фото Ирина позирует в платье, которое едва скрывает ее пышные формы. Она традиционно не надела бюстгальтер, обнажив свою грудь.

"Случайные всегда лучше всего", – написала она об этом кадре.

Мнения подписчиков Морозюк разделились: одни посчитали снимок слишком откровенным, а другие засыпали ее комплиментами.

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"Почему так доступно?", "Где твоя одежда?", "Мне кажется, если бы это было нормально, вы бы ходили голой", "Мумия", "Лучшая", "Тигрица", "Я снова потерял дар речи", "Ирина, вы шикарна", "Декольте – огонь", – написали они.

Напомним, ранее стало известно о том, что Морозюк рассталась с Николаем после 8 лет брака. У них остался совместный сын, которого зовут Илья. Ирина не стала скрывать истинную причину того, что пошло не так.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно футболист впервые высказался на эту тему, рассказав, какие отношения сложились у них сейчас.