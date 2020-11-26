Николай Морозюк рассказал об отношениях с экс-женой Ириной

Бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк заявил, что у них с экс-женой Ириной сейчас сложились хорошие родительские отношения.

Футболист турецкого "Ризеспора" признался, что сейчас они не вместе. Тем не менее, он не стал исключать возможность их воссоединения.

"Супероткровенной сенсации я не выдам. Сейчас у нас родительские отношения, поскольку у нас есть сын. Не более, не верьте слухам. У нас нормальное адекватное общение, основанное на взаимоуважении. Нам незачем воевать, у нас очень хорошие отношения, потому что у нас есть сын. Сейчас мы не вместе. Будем ли вместе в будущем – не могу сказать. Жизнь такая, что я не могу говорить, что будет со мной через 10 или 5 лет", – цитирует слова Морозюка сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина рассказала подробности расставания с Николаем.