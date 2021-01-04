Польская фитоняшка похвасталась снимком топлес

Польская фитнес-модель и тренер Вероника Белик завоевала большую популярность в сети, публикуя свои откровенные снимки и хвастаясь стройным телом.

У себя в Instagram, на который подписались 3 млн человек, спортсменка показала снимок топлес. На нем она прикрывает свою пышную грудь руками.

"Начинаю 2021 год с моей любимой фотографии в 2020-м. Она войдет в мой календарь, который будет состоять из 12 эксклюзивных снимков. Я не буду продавать его. Я отдам три копии, которые будут проданы на благотворительном аукционе. Прошедший год не был самым простым, но он научил меня скромности и благодарности за все, что есть в моей жизни", – написала Белик в социальной сети.

Польская фитоняшка делится с подписчиками не только соблазнительными снимками, но и своими видео с тренировок. Главный акцент в ее занятиях делается на ягодицах. По словам девушки, ее упражнения направлены на то, чтобы сделать их максимально упругими.

Белик также изучает юриспруденцию и любит читать книги, увлекается фотографией и путешествиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, известные фитоняшки вышли голыми на пляж, устроив "ню"-фотосессию.