Игроки сборной Англии наплевали на коронавирус, устроив вечеринку перед Лигой наций

Михаил Морозов Раздевалка 17:05, 5.10.2020 Обновлено: 17:25, 5.10.2020

Футболисты сборной Англии Бен Чилуэлл и Джейдон Санчо приняли участие в праздновании дня рождения своего партнера по команде Тэмми Абрахама, нарушив коронавирусный протокол.

Как сообщает издание The Sun, около 20 родственников и друзей собрались, чтобы поздравить нападающего за 36 часов до того, как игроки сборной Англии должны были начать подготовку к товарищескому матчу против Уэльса (8 октября) и поединкам Лиги наций против Бельгии (11 октября) и Дании (14 октября). Согласно правилам, на подобных мероприятиях может собираться не больше шести человек.

Тэмми Абрахам танцует с гостями
The Sun
Джейдон Санчо поет со спущенной маской
The Sun

Футбольная ассоциация Англии отреагировала на этот инцидент, заявив, что футболисты останутся в заявке национальной команды до дальнейшего выяснения обстоятельств.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время сентябрьской паузы на игры сборных двое англичан уже были исключены из состава за приглашение моделей в отель.

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Спорт Раздевалка

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