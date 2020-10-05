Гравці збірної Англії наплювали на коронавірус, влаштувавши вечірку перед Лігою націй

Михайло Морозов Роздягальня 17:05, 5.10.2020 Оновлено: 17:25, 5.10.2020

Футболісти збірної Англії Бен Чілуелл і Джейдон Санчо взяли участь у святкуванні дня народження свого партнера по команді Теммі Абрахама, порушивши коронавірусний протокол.

Як повідомляє видання The Sun, близько 20 родичів і друзів зібралися, щоб привітати нападника за 36 годин до того, як гравці збірної Англії мали розпочати підготовку до товариського матчу проти Уельсу (8 жовтня) та поєдинків Ліги націй проти Бельгії (11 жовтня) і Данії (14 жовтня). Згідно з правилами, на таких заходах може збиратися не більш ніж шість осіб.

Теммі Абрахам танцює з гостями
The Sun
Джейдон Санчо співає зі спущеною маскою
The Sun

Футбольна асоціація Англії відреагувала на цей інцидент, заявивши, що футболісти залишаться в заявці національної команди до подальшого з'ясування обставин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час вересневої паузи на ігри збірних двох англійців уже було виведено зі складу за запрошення моделей до готелю.

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