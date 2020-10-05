Игроки сборной Англии наплевали на коронавирус, устроив вечеринку перед Лигой наций

Футболисты сборной Англии Бен Чилуэлл и Джейдон Санчо приняли участие в праздновании дня рождения своего партнера по команде Тэмми Абрахама, нарушив коронавирусный протокол.

Как сообщает издание The Sun, около 20 родственников и друзей собрались, чтобы поздравить нападающего за 36 часов до того, как игроки сборной Англии должны были начать подготовку к товарищескому матчу против Уэльса (8 октября) и поединкам Лиги наций против Бельгии (11 октября) и Дании (14 октября). Согласно правилам, на подобных мероприятиях может собираться не больше шести человек.

Футбольная ассоциация Англии отреагировала на этот инцидент, заявив, что футболисты останутся в заявке национальной команды до дальнейшего выяснения обстоятельств.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время сентябрьской паузы на игры сборных двое англичан уже были исключены из состава за приглашение моделей в отель.