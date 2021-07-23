Игрок "Реала" закрутил роман с пышногрудой моделью, которую связывали с Неймаром. Фото

Защитник "Реала" Эдер Милитао объявил о начале отношений с Каролин Лимой. Совместное фото бразильца с пышногрудой блондинкой появилось у него в Instagram.

В кадре, который был опубликован в социальной сети, футболист позирует со своей соотечественницей на яхте. В подписи к снимку Милитао ограничился лишь двумя эмодзи с сердечками.

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Как сообщает издание Esporte, 12 июня, в день празднования Дня святого Валентина в Бразилии, игрок "Реала" вручил Лиме букет цветов, что и стало началом их отношений. В информагентстве отмечают, что менее двух месяцев назад модель встречалась со звездным нападающим ПСЖ Неймаром.

В Instagram девушки, на который подписались 1,3 миллиона человек, появился короткий ролик о том, как она проводит летний отпуск. На некоторых кадрах можно увидеть Милитао.

Лима также посетила финал Кубка Америки, который прошел 11 июля на легендарном стадионе "Маракана" в Бразилии. Несмотря на ее поддержку, Эдер и его команда уступили аргентинцам в решающем поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Sun рассказало о бывших девушках Неймара и показало их фото.