Игрок "Ливерпуля" закрутил роман с дочерью экс-вокалиста знаменитой группы Oasis – СМИ

Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Филлипс встречается с дочерью экс-вокалиста знаменитой группы Oasis Лиама Галлахера Молли Муриш. Любовные отношения между ними длятся несколько месяцев.

Как сообщает издание The Sun, 23-летняя девушка, которая работает моделью и является лидером мнений, уже успела познакомить футболиста с друзьями. Она "очарована" Филлипсом.

"Молли и Натаниэль сближаются уже довольно долгое время. О зарождении их отношений знают семьи и друзья. Хоть они и пытаются держать эту информацию в тайне, сейчас между ними все прекрасно. Все вокруг считают их отличной парой, а Молли выглядит действительно очарованной", – рассказал один из людей, близких к Филлипсу и Муриш.

Несколько дней назад Молли опубликовала снимок, на котором изображен футболист, на своей странице в Instagram. В кадре видны только рука девушки, которая, судя по всему, взобралась на дерево, и Натаниэль, стоящий внизу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, звездный полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли был замечен за поцелуем с дочерью главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.