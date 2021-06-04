Игрок "Ливерпуля" закрутил роман с дочерью экс-вокалиста знаменитой группы Oasis – СМИ
Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Филлипс встречается с дочерью экс-вокалиста знаменитой группы Oasis Лиама Галлахера Молли Муриш. Любовные отношения между ними длятся несколько месяцев.
Как сообщает издание The Sun, 23-летняя девушка, которая работает моделью и является лидером мнений, уже успела познакомить футболиста с друзьями. Она "очарована" Филлипсом.
"Молли и Натаниэль сближаются уже довольно долгое время. О зарождении их отношений знают семьи и друзья. Хоть они и пытаются держать эту информацию в тайне, сейчас между ними все прекрасно. Все вокруг считают их отличной парой, а Молли выглядит действительно очарованной", – рассказал один из людей, близких к Филлипсу и Муриш.
Несколько дней назад Молли опубликовала снимок, на котором изображен футболист, на своей странице в Instagram. В кадре видны только рука девушки, которая, судя по всему, взобралась на дерево, и Натаниэль, стоящий внизу.
Как сообщал OBOZREVATEL, звездный полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли был замечен за поцелуем с дочерью главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.