Звезду "Тоттенхэма" застукали за поцелуем с дочерью Пепа Гвардиолы

Звездного полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли застукали с дочерью главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы в одном из лондонских баров. Они с Марией мило общались, обнимались и целовались на протяжении нескольких часов.

Как сообщает издание The Sun, один из присутствовавших в заведении рассказал, что пара не обращала внимание на окружающих. По словам наблюдателя, Деле и Мария выглядели, "как молодожены".

"Казалось, что им абсолютно все равно, что происходит вокруг. Они сидели напротив диджейского пульта и целовались, не переживая о том, что их кто-то увидит. В заведении было много людей. Все столики были забронированы. Деле и Мария чувствовали себя очень уютно и были похожими на молодожен", – рассказал источник.

Видео дня

Отмечается, что они познакомились около месяца назад. Дочь Гвардиолы живет в Лондоне и учится в одном из местных университетов. Она является старшей из трех детей Пепа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алли пережил разрыв с английской топ-моделью Руби Мэй. Девушке надоело, что футболист постоянно играет в Fortnite, и она ушла от него.