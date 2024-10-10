Харлан впервые показала фотографии со съемок в Playboy и поразила Instagram

Самая титулованная украинская спортсменка в истории Олимпийских игр Ольга Харлан у себя в Instagram выложила несколько кадров со съемок для мужского журнала Playboy, 34-летняя фехтовальщица позировала в локации, стилизованной под берег водоема.

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Снимки вызвали настоящий фурор среди поклонников спортсменки. В комментариях юзеры наперебой восхищаются внешним видом украинки, заваливая ее комплиментами.

Как сообщал OBOZ.UA, месяц назад другие кадры с фотосессии атлетки выкладывала фотограф Лена Кудлей, Ольга же снимками со своими подписчиками поделилась впервые.

Для Харлан это не первый опыт съемок для мужских журналов. В 2018 года спортсменка появилась в издании XXL, порадовав своих поклонников откровенными фото, в том числе топлес.

На Олимпийских играх-2024 в Париже Ольга добыла две медали – "бронзу" в индивидуальном турнире саблисток и "золото" в командных соревнованиях. Благодаря этому Харлан обошла Яну Клочкову по количеству наград на ОИ – теперь на ее счету шесть подиумов.

Стоит отметит, что Ольга Харлан показала бекстейдж-видео со своих съемок для сентябрьского выпуска Playboy, который полностью посвящен нашим олимпийцам.

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