Харлан показала, как снималась для Playboy. Видео

Самая титулованная спортсменка Украины на Олимпийских играх Ольга Харлан выложила кадры с бэкстейджа съемок для мужского журнала Playboy. 34-летняя фехтовальщица появилась на обложке сентябрьского выпуска издания, который полностью посвящен атлетам нашей страны.

У себя в Instagram Ольга разместила небольшое видео, в котором раскрываются некоторые образы, которые будут опубликованы в издании.

В частности спортсменка позирует "на берегу водоема", а также в обнаженная, прикрывшись синей тканью.

Кроме того видео демонстрирует процесс нанесения макияжа и подбор одежды.

Как сообщал OBOZ.UA, для Харлан это не первый опыт съемок для мужских журналов. В 2018 года спортсменка появилась в издании XXL, порадовав своих поклонников откровенными фото, в том числе топлес.

На Олимпийских играх-2024 в Париже Ольга добыла две медали – "бронзу" в индивидуальном турнире саблисток и "золото" в командных соревнованиях. Благодаря этому Харлан обошла Яну Клочкову по количеству наград на ОИ – теперь на ее счету шесть подиумов.

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