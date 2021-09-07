Хабиб наехал на ринг-герлз в MMA и нарвался на ответ одной из них. Фото модели

Недавно бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает ринг-герлз самыми бесполезными людьми в смешанных единоборствах (MMA). Ему ответила Арианни Селесте, которая является одной из звезд UFC, работающих в этой сфере.

Во время пресс-конференции в Москве россиянин объяснил, что номер раунда можно узнать и из титра, который виден на телеэкране. Он отметил, что организаторам вечеров MMA нужно обдумать отмену этой традиции.

"Я не хочу никого обидеть, но ринг-герлз – самый ненужные люди в смешанных единоборствах. В чем их задача? У меня возник такой вопрос. По телевизору и так можно увидеть, что начался второй раунд. Я осознаю, что это исторический момент, но и в истории было немало ошибок. Мы изучаем ее, чтобы избежать ошибок в будущем. Именно поэтому я считаю ринг-герлз бесполезными. Это мое мнение", – цитирует слова Нурмагомедова издание BJPenn.

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Селесте напомнила, что работает в UFC на протяжении 15 лет, за которые успела достичь многих высот и построить счастливую жизнь.

"Я проработала более 15 лет в этой сфере и научилась не обращать внимание на подобные заявления. Мы не просто ринг-герлз, мы тратим время на то, чтобы продвигать UFC и радовать фанатов промоушена, принимая участие в турне по всему миру. Я сумела стать финансово независимой женщиной, которая не боится рисковать и строить свое будущее. Ты можешь называть нас бесполезными, но люди, потратившие столько же сил, сколько и я, просто пропустят эти слова мимо ушей. Я могу тебе не нравится, но ты будешь меня уважать", – ответила Селесте.

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