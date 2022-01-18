Дзюдоистка Дарья Белодед так распушила волосы, что ее не узнать

Призерка Олимпийских игр и чемпионка мира по дзюдо очаровательная Дарья Белодед похвасталась очередными изменениями в своем внешнем виде. 21-летняя киевлянка любит менять образы, о чем рассказывает поклонникам в соцсетях.

Самой потрясающей из новых фотографий девушки на ее странице в Instagram оказался портрет, на котором Даша предстала c пышными, распущенными волосами и аккуратным макияжем в сдержанных тонах. Некоторым фолловерам Белодед напомнила поп-исполнительниц прошлого.

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А вот во время ужина в ресторане красавица выглядела уже совсем по-другому – с заплетенными в хвостик волосами. А в тарелке у нее – конечно же, здоровая пища. Многие обратили внимание на размытое изображение ножа и пошутили – мол, быстро Даша работает ножом.

Однако не забывает чемпионка и о тренировках. Даже в воскресенье вечером она отправилась в бассейн.

Еще Даша показала свою гибкость в упражнении на растяжку.

Кстати, после Олимпийских игр в Токио дзюдоистка приняла решение перейти в новую весовую категорию. На адаптацию к ней и достижение высоких результатов, по мнению тренеров, у нее уйдет около года.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка Дарья Белодед нашла Санту в Швейцарии.

Недавно дзюдоистка Белодед поздравила с Рождеством.