Гонщицу, ушедшую из спорта в фильмы для взрослых, забанили за фото в Instagram

Австралийская автогонщица Рене Грейси, пытающаяся сделать карьеру в фильмах со взрослым контентом, пожаловалась, что ее учетную запись в Instagram заблокировала администрация сети.

В интервью с Daily Mail Australia, 26-летняя красавица заявила о своей невиновности, утверждая, что ее якобы непристойные фото были ничем не хуже снимков других моделей в бикини

Грейси, у которой было 750 000 подписчиков в Instagram до блокировки, рассказала, как все произошло.

"Я только что проснулась и не могу войти в систему. Они [Instagram] не назвали мне ни одной уважительной причины, с которой я могла бы согласиться. Я была осторожна с тем, что писала в своих комментариях, и в фотографиях, которые загружала", – заявила девушка.

В 2015 году Грейси была частью женской команды, которая участвовала в гонке Bathurst 1000 V8 Supercar .

Ее мечты сделать карьеру рухнули после того, как она заняла 14-е место. Несмотря на бан в Instagram, Рене продолжает публиковать снимки в OnlyFans. По подсчетам СМИ она может заработать более 1 миллиона фунтов стерлингов от платных подписчиков, просматривающих ее контент.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийская теннисистка Анджелин Граовац завела аккаунт на платформе OnlyFans, чтобы собрать деньги на профессиональную карьеру.