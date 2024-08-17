Белодед разделась на пляже, показав себя в купальнике. Фотофакт

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед продолжает выкладывать отчеты со своего отдыха. Спортсменка после неудачного выступления на Олимпийских играх в Париже загорает и купается на тропическом пляже, при этом подписав его Одессой.

На фотографиях Дарья сперва позирует в футболке, а затем раздевается, демонстрируя подписчиком свое подтянутое тело.

"Перезагрузка", – подписала кадры 23-летняя киевлянка.

Не так давно Белодед, решив по-максимуму впитать последнее летнее солнце, превратившись за несколько дней в Греции в настоящую мулатку.

Отметим, что несколько дней назад Дарья попозировала в купальнике, поверх которой была наброшена прозрачная накидка в крупную ячейку.

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