Голкипер "Динамо" устроил отдых с "девочкой из провинции" на диком пляже Доминиканы. Фотофакт

22-летний голкипер "Динамо" (Киев) Владислав Кучерук, на правах аренды выступающий за одесский "Черноморец" свой отпуск вместе с семьей проводит в Доминиканской республике. Жена футболиста Дарья недавно у себя в Instagram похвасталась фотографиями с отдыха.

В кадре загорелая девушка нежится на диком побережье Карибского моря.

"Могла ли я, девочка из провинции, когда либо мечтать о таком отдыхе – нет! И вот сейчас, лежа на пальме, просто не верю, что это все происходит со мной наяву. Не перестану говорить слова благодарности своему мужу", – подписала один из снимков Дарья.

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Напомним, что Дарья и Влад ровно год назад сыграли свадьбу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кучурук в 2019 году поехал с командой U-20 на молодежный чемпионат мира в Польше, с которой стал чемпионом мира.