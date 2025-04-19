Футболистка, ставшая звездой видео для взрослых, выложила откровенные фото в бикини

Бывшая футболистка английского клуба "Чешем Юнайтед" Мадлен Райт снова привлекла внимание соцсетей, опубликовав откровенные снимки с пляжа. 25-летняя девушка позирует в черном бикини на фоне океана – кадры быстро разлетелись по фан-аккаунтам и вызвали бурное обсуждение.

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Райт прославилась не только игрой в футбол, но и своим скандальным уходом из спорта. После нескольких инцидентов в бытность игроком "Чарльтон Атлетик" она покинула профессиональный спорт и завела аккаунт на платформе OnlyFans, где стала настоящей звездой видео для взрослых. Уже к 2023 году её годовой доход там превысил 500 000 фунтов стерлингов.

На Instagram у Мадлен более 325 тысяч подписчиков. Она активно делится откровенными фото, снимается в пикантных роликах и даже позиционирует себя как модель и инфлюэнсерку в индустрии развлечений для взрослых.

Несмотря на критику в прошлом, Райт, похоже, полностью довольна своей новой карьерой. По её словам, она чувствует себя свободной и независимой – как финансово, так и морально

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