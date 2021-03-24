Футболиста выгнали из клуба за шутку об изнасиловании в Tinder

Валлийский клуб "Бакли Таун" разорвал контракт со своим футболистом Сэмом Спридженом после того, как стало известно о сообщении, которое он отправил одной из девушек в приложении Tinder.

Пользовательница Twitter Сианни Тейлор опубликовала на своей странице скриншот переписки с 23-летним игроком, в которой он позволил пошутить на тему изнасилования.

"Если бы я мог изменить алфавит, то назвал бы тебя изнасилованием, поскольку только в этом случае ты могла бы быть со мной", – написал Сприджен.

Профиль Сэма Сприджена Twitter Сианни Тейлор

Сообщение Сэма Сприджена Twitter Сианни Тейлор

Девушка возмутилась, получив это сообщение, и призвала "Бакли Таун" и руководство чемпионата страны обратить внимание на этот инцидент.

Пост Сианни Тейлор Twitter Сианни Тейлор

В клубе быстро отреагировали и объявили о том, что Сэм больше не является их футболистом.

"Сегодня мы узнали о сообщении, которое один из футболистов нашей команды написал на сайте знакомств. Он был незамедлительно отчислен из клуба, а его регистрация – приостановлена", – написано в заявлении "Бакли Таун" в Twitter.

Официальное заявление "Бакли Таун" Twitter "Бакли Таун"

Пост "Бакли Таун" Twitter "Бакли Таун"

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