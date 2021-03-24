Футболиста выгнали из клуба за шутку об изнасиловании в Tinder

Михаил Морозов Футбол 14:55, 24.03.2021 Обновлено: 15:03, 24.03.2021

Валлийский клуб "Бакли Таун" разорвал контракт со своим футболистом Сэмом Спридженом после того, как стало известно о сообщении, которое он отправил одной из девушек в приложении Tinder.

Пользовательница Twitter Сианни Тейлор опубликовала на своей странице скриншот переписки с 23-летним игроком, в которой он позволил пошутить на тему изнасилования.

"Если бы я мог изменить алфавит, то назвал бы тебя изнасилованием, поскольку только в этом случае ты могла бы быть со мной", – написал Сприджен.

Профиль Сэма Сприджена
Twitter Сианни Тейлор
Сообщение Сэма Сприджена
Twitter Сианни Тейлор

Девушка возмутилась, получив это сообщение, и призвала "Бакли Таун" и руководство чемпионата страны обратить внимание на этот инцидент.

Пост Сианни Тейлор
Twitter Сианни Тейлор

В клубе быстро отреагировали и объявили о том, что Сэм больше не является их футболистом.

"Сегодня мы узнали о сообщении, которое один из футболистов нашей команды написал на сайте знакомств. Он был незамедлительно отчислен из клуба, а его регистрация – приостановлена", – написано в заявлении "Бакли Таун" в Twitter.

Официальное заявление "Бакли Таун"
Twitter "Бакли Таун"
Пост "Бакли Таун"
Twitter "Бакли Таун"

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный футболист "Тоттенхэма" Деле Алли зарегистрировался на сайте знакомств после того, как его бросила модель Руби Мэй. У них часто возникали ссоры из-за любви англичанина к компьютерной игре.

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