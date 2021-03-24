Звездный футболист зарегистрировался на сайте знакомств после расставания с топ-моделью

Звездный полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли зарегистрировался в приложении для знакомств со знаменитостями Raya после того, как его бросила британская топ-модель Руби Мэй.

Как сообщает издание The Sun, на главное фото профиля футболист поставил снимок в стильном синем костюме, сделанный во время одной из фотосессий. Один из друзей Алли рассказал, что он все еще переживает из-за расставания с Мэй, но знает, что ему нужно думать о будущем. Несмотря на удар по самолюбию, Деле открыт к новым отношениям с хорошей девушкой.

Напомним, Руби бросила английского футболиста, несмотря на то, что они состояли в отношениях более пяти лет. Это случилось после серии ссор, связанных с особой любовью Алли к компьютерной игре Fortnite.

В мае 2020 года в дом игрока "Тоттенхэма" забрались грабители с ножами. Они напали на Деле, когда он играл в бильярд вместе с друзьями и Мэй, и украли у него дорогие часы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году английский футболист потерял сознание на одном из греческих пляжей, не рассчитав количество выпитого алкоголя на дне рождения Руби.