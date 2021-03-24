Футболіста вигнали з клубу за жарт про зґвалтування в Tinder

Валлійський клуб "Баклі Таун" розірвав контракт зі своїм футболістом Семом Спрідженом після того, як стало відомо про повідомлення, яке він відправив одній з дівчат у додатку Tinder.

Користувачка Twitter Сіанні Тейлор опублікувала на своїй сторінці скриншот листування з 23-річним гравцем, в якій він дозволив собі пожартувати на тему зґвалтування.

"Якби я міг змінити алфавіт, то назвав би тебе зґвалтуванням, оскільки тільки в цьому випадку ти могла б бути зі мною", – написав Спріджен.

Профіль Сема Спріджена Twitter Сіанні Тейлор

Повідомлення Сема Спріджена Twitter Сіанні Тейлор

Дівчина обурилася, отримавши це повідомлення, і закликала "Баклі Таун" і керівництво чемпіонату країни звернути увагу на цей інцидент.

Пост Сіанні Тейлор Twitter Сіанні Тейлор

У клубі швидко відреагували й оголосили про те, що Сем більше не є їхнім футболістом.

"Сьогодні ми дізналися про повідомлення, яке один з футболістів нашої команди написав на сайті знайомств. Він був негайно відрахований з клубу, а його реєстрація – припинена", – написано в заяві "Баклі Таун" у Twitter.

Офіційна заява "Баклі Таун" Twitter "Баклі Таун"

Пост "Баклі Таун" Twitter "Баклі Таун"

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірковий футболіст "Тоттенхема" Деле Аллі зареєструвався на сайті знайомств після того, як його кинула модель Рубі Мей. У них часто виникали сварки через любов англійця до комп'ютерної гри.