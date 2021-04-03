Футболиста "Челси" бросила девушка ради карьеры модели. Фото красотки

Девушка полузащитника "Челси" Дэнни Дринкуотера, который сейчас играет в аренде за турецкую "Касымпашу", Каролин Тозаки заявила, что рассталась с футболистом после 18 месяцев "бурных" отношений.

Как сообщает издание The Sun, она решила сконцентрироваться на модельной карьере. По словам бразильянки, у нее навсегда останется особое отношение к Дринкуотеру.

"У нас были очень бурные отношения на протяжении полутора лет. Вместе мы пережили много важных моментов в его карьере. Я всегда буду чувствовать к нему особую привязанность. Этот период моей жизни был прекрасен, но я занималась не тем, чем хотела. Поэтому я решила все закончить и сконцентрироваться на том, чтобы стать моделью", – объяснила Тозаки.

Они расстались не так давно, но Каролин зря времени не теряла. Она успела попасть на обложку модного журнала No More и завоевать титул "Мисс Сан-Паулу" на одном из крупнейших конкурсов красоты в Бразилии.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на снимки Тозаки, опубликованные на ее странице в Instagram.

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