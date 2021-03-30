Ганский футболист рассказал, как отказался от секса ради успешной карьеры
Ганский нападающий команды "УСМ Алжир" Кваме Опоку рассказал, что секретом его успешной футбольной карьеры является сексуальное воздержание.
Как сообщает издание Modern Ghana, игрок признался, что еще никогда не вступал в отношения с девушками, несмотря на то, что у него есть подруги.
"Я не беспокоюсь – сейчас я начал жить. У меня есть подруги, но ни с кем из них я не встречаюсь. У меня еще никогда в жизни не было отношений, и именно это помогает мне быть футболистом. Я силен в этой игре благодаря воздержанию от секса", – раскрыл секрет своего успеха Опоку.
22-летний нападающий начинал карьеру на родине в команде "Нкоранца Уорриорз", а затем перешел в еще один ганский клуб "Асанте Котоко", который является одним из лучших в стране.
В 16 матчах высшего футбольного дивизиона Ганы Опоку отличился восемью голами. 25 марта он дебютировал за свою национальную сборную в отборочном матче на Кубок африканских наций против ЮАР.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный боксер Майк Тайсон назвал секс причиной первого поражения в своей профессиональной карьере.