Футболист снял трусы во время празднования гола и был наказан

Форвард "Португезы" Эмерсон Кариока получил 8-матчевую дисквалификацию за демонстрацию гениталий в матче бразильской Серии В против "Марики".

В декабре 2020 года 28-летний нападающий, перешедший в январе из "Сампайо Корреа", в одной из своих последних игр за клуб, забил гол со штрафного в ворота "Марики".

После этого Кариока подбежал к скамейка запасных "Марики", где сорвал с себя футболку и спустил шорты, показав соперникам пенис. Это спровоцировало массовую драку

Эмерсон сказал, что совершил такой поступок за то, что игроки и тренеры "Марики" на матчах оскорбляли его.

"Люди из "Марики" клевещут на меня. Они назвали меня неряхой, алкоголиком и жирной обезьяной", – цитирует игрока Globo Esporte.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря 33-летний нападающий парагвайского клуба "Гуарани" Рауль Бобадилья забив гол, стянул с себя и шорты, продемонстрировав в прямом эфире интимные части тела.