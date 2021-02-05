Футболист "Баварии" расстался с девушкой, сделавшей тату с его именем: фото модели

Защитник "Баварии" Жером Боатенг расстался с моделью Касей Ленхардт, которая сделала татуировку с его именем под грудью.

Как сообщает издание The Sun, футболист объявил об этом после новости, что 25-летняя девушка попала в аварию на его автомобиле. Она врезалась в фонарный столб, вдребезги разбив транспортное средство. В больнице у нее в крови нашли алкоголь.

"Как вы знаете из сообщений СМИ, я расстался с Касей Ленхардт. С этого момента наши пути расходятся. Мне жаль, но для меня и моей семьи это решение будет лучшим. Я должен был сделать это, поставить точку в наших отношениях. Желаю ей всего хорошего", – написал Боатенг в социальных сетях.

Ленхардт заявила, что сама стала инициатором их расставания, поскольку Жером изменял ей. В ответ на это футболист обвинил ее в шантаже.

"Кася стала моей девушкой, уничтожив мои отношения с бывшей девушкой и семьей. Она меня шантажировала. Несмотря на это, я остался с ней и приложил все усилия, чтобы у нас все вышло", – рассказал Боатенг.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на снимки Ленхардт, опубликованные на ее странице в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена знаменитого футболиста снялась полностью обнаженной, обойдя цензуру в Instagram.