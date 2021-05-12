Фото жены звездного футболиста оказалось слишком откровенным для Instagram

Жена звездного нападающего ПСЖ Мауро Икарди осталась крайне недовольна после того, как ее откровенное фото было удалено с просторов Instagram. На нем Ванда позирует в черной футболке и стрингах, сделав акцент на своих пышных ягодицах.

На своей странице в социальной сети аргентинская знаменитость возмутилась тем, что в 2021 году подобные снимки могут нарушать правила цензуры. Она также обратилась к другим женщинам, высказавшись на тему зависти.

"Это фото попало под цензуру. Я не могу понять причину… Кто сделал это? Тот, кто борется за наши права, свободы и равенство? Мы живем в 2021 году, а не в 1810-м, чтобы футболка и трусы попадали под цензуру. Мне нравятся женщины с красивой фигурой, и я оставляю им комплименты как в комментариях, так и в личных сообщениях. Зависть – худшее чувство, которое женщины могут испытывать к представительницам своего пола. Давайте будем уважать друг друга", – написала жена Икарди.

Напомним, что их отношения развивались при скандальных обстоятельствах. В 2008 году Ванда вышла замуж за аргентинца Макси Лопеса, который в тот момент был одноклубником Мауро, а в 2013-м они расстались, после чего в 2014-м модель сыграла свадьбу уже со своим нынешним мужем. Пара вместе воспитывает пятерых детей, трое из которых родились еще в первом браке модели.

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