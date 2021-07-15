Фитнес-модель не пустили в самолет из-за откровенного наряда: новости спорта 14 июля

Бывший игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий сравнил команду с Россией на Евро-2020, а УЕФА определил лучший гол турнира.

Кроме того, фитнес-модель Дениз Сайпинар не пустили в самолет из-за слишком откровенного наряда.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 14 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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