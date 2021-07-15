Фитнес-модель не пустили в самолет из-за откровенного наряда: новости спорта 14 июля
Бывший игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий сравнил команду с Россией на Евро-2020, а УЕФА определил лучший гол турнира.
Кроме того, фитнес-модель Дениз Сайпинар не пустили в самолет из-за слишком откровенного наряда.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 14 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Определен лучший гол Евро-2020. Видео
Знаменитую фитнес-модель не пустили в самолет из-за слишком откровенной одежды. Фото девушки
Сборная Украины сильнее России, и это я еще не играю, – Ярослав Ракицкий
В УЕФА дали оценку скандальному пенальти в полуфинале Евро-2020 между Англией и Данией
Есть объективные причины, по которым я не пел гимн Украины, – Ракицкий
Российским олимпийцам выдали инструкцию о том, как отвечать на вопросы о Крыме и Донбассе
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