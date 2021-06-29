Фанатам предложили скидку на интимный контент после вылета сборной Уэльса с Евро-2020

Фанатка сборной Уэльса Алав Хаф сделала подарок болельщикам после вылета команды с Евро-2020. Британцы потерпели разгромное поражение от Дании со счетом 0:4 и покинули турнир на стадии 1/8 финала.

Как сообщает издание The Sun, модель предложила своим соотечественникам скидку в размере 50% на контент для взрослых, который публикуется на ее страницах на сайтах OnlyFans и MySlink. Месячная подписка на ее аккаунт стоит 10 фунтов стерлингов.

Хаф смотрела матч против Дании в одном из пабов у себя на родине и не скрывала своего разочарования после финального свистка. Перед началом поединка она пообещала своим поклонникам скидку только в случае победы Уэльса, но передумала и решила сделать фанатам приятное.

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Напомним, что британцы заняли второе место в квартете А, проиграв на групповом этапе только сборной Италии. Для них этот чемпионат Европы стал вторым в истории. В 2016 году Уэльс сенсационно дошел до полуфинала, где проиграл будущим победителям турнира – Португалии – со счетом 0:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущую Паолу Феррари, которая освещает Евро-2020 в Италии, заподозрили в отсутствии трусиков в прямом эфире. Курьезный момент попал на видео.