Эротическая Instagram-модель поделилась фото с тренировки

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
2,0 т.
Эмма Гловер

33-летняя британская гламурная модель Эмма Гловер продемонстрировала результаты тренировок.

Красотка, на Instagram которой подписаны более 750 тыс. человек, выложила фото на фоне гантель, хвастаясь своим бицепсом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эти и другие снимки девушку.

Эмма Гловер после тренировки
Эмма Гловер в бикини
Эмма Гловер в красном
Эмма Гловер в очках
Эмма Гловер на пляже
Эмма Гловер в откровенном корсете
Эмма Гловер в черном бикини
Эмма Гловер на море
Эмма Гловер в зонтом
Эмма Гловер
Эмма Гловер в прозрачном наряде
Эмма Гловер зимой
Эмма Гловер
Эмма Гловер

Напомним, что карьера Гловер началась в 2009 году, когда она она получила приглашение на фотосессию от журнала "Nuts". После успешных съемок, ей стали звонить из Channel 4 и Playboy. В свое время Эмма работала моделью эротической моделью для "Харли Дэвидсон". Она также появилась на обложках "The Daily Star", "Loaded" и "Talk Sports Magazine".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая венесуэльская фитнес-модель Ариана Джеймс опубликовала необычный откровенный снимок с мужем в честь их годовщины.