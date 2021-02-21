Эротическая Instagram-модель поделилась фото с тренировки

33-летняя британская гламурная модель Эмма Гловер продемонстрировала результаты тренировок.

Красотка, на Instagram которой подписаны более 750 тыс. человек, выложила фото на фоне гантель, хвастаясь своим бицепсом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эти и другие снимки девушку.

Напомним, что карьера Гловер началась в 2009 году, когда она она получила приглашение на фотосессию от журнала "Nuts". После успешных съемок, ей стали звонить из Channel 4 и Playboy. В свое время Эмма работала моделью эротической моделью для "Харли Дэвидсон". Она также появилась на обложках "The Daily Star", "Loaded" и "Talk Sports Magazine".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая венесуэльская фитнес-модель Ариана Джеймс опубликовала необычный откровенный снимок с мужем в честь их годовщины.